بالوتيلي يتوعد إسبانيا بـ"الثأر" منهم

توعد مهاجم المنتخب الإيطالي ماريو بالوتيلي المنتخب الإسباني بالثأر من هزيمة منتخبه السابقة أمام المنتخب الإسباني العام الفائت في نهائي كأس الأمم الأوروبية في كييف، حيث انتهت المباراة بفوز ساحق لـ"لا روخا" برباعية نظيفة.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن اللاعب الدولي قد كتب على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنتظر إسبانيا منذ عام، الثأر طبق من الأفضل أن يقدم باردا".

ومن المنتظر أن يلاقي المنتخب الإيطالي نظيره الإسباني، الخميس المقبل، في نصف نهائي كأس القارات المقامة حاليا في البرازيل، وذلك بعد خسارة الآزوري أمس أمام المنتخب البرازيلي بنتيجة 4-2 ليقبع في المركز الثاني, فيما يحتاج المنتخب الإسباني للتعادل أو الفوز لضمان المركز الأول في المجموعة الثانية، وذلك عندما يواجه المنتخب النيجيري اليوم.