تشيلي تسقط أحفاد الفراعنة وأوزبكستان تسحق نيوزيلندا

أهدر المنتخب المصري لكرة القدم فرصة ذهبية لتحقيق الفوز على منتخب تشيلي، اليوم الأحد، ومني بالهزيمة 1-2 في بداية مسيرته بالمجموعة الخامسة في الدور الأول لبطولة كأس العالم للشباب (تحت 20 عاما) المقامة حاليا بتركيا.

واستهل منتخب أوزبكستان مسيرته في البطولة بفوز كبير 3-صفر على نظيره النيوزيلندي في أولى مباريات المجموعة السادسة.

في أنطاليا ، قلب منتخب تشيلي تأخره بهدف إلى فوز ثمين 2-1 بعدما أهدر شباب الفراعنة فرصة حسم اللقاء تماما في الشوط الأول، حيث أهدر لاعبو مصر أكثر من فرصة خطيرة في الشوط الأول.

وتقدم منتخب مصر بهدف أحرزه محمود عبدالمنعم (كهربا) في الدقيقة العاشرة، وتعادل نيكولاس كاستيو لمنتخب تشيلي في الدقيقة 25 .

وفي الشوط الثاني، حقق منتخب تشيلي الفوز بالهدف الذي أحرزه البديل كريستيان برافو في الدقيقة 76 .

ورغم طرد كريستيان سيفاس لاعب تشيلي في الدقيقة 80 للخشونة الزائدة مع صالح جمعة نجم منتخب مصر، فشل شباب الفراعنة في استغلال التفوق العددي لتغيير النتيجة في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وكان منتخب تشيلي هو الأكثر استحواذا على الكرة معظم فترات الشوط الأول، ولكنه فشل في ترجمة هذه السيطرة إلى هدف مبكر.

وفي المقابل، اعتمد المنتخب المصري بشكل واضح على الهجمات المردة السريعة التي أسفرت إحداها عن الهدف الوحيد للمباراة اثر تمريرة من أحمد حسن (كوكا) وصلت إلى كهربا المندفع داخل منطقة الجزاء ليلعبها على يمين الحارس إلى داخل الشباك.

وسنحت الفرصة أمام نفس اللاعب لتعزيز تقدم الفراعنة في الدقيقة 17 حيث انفرد تماما بالحارس، ولكنه سدد الكرة عاليا بعيدا عن المرمى.

واستغل منتخب تشيلي ارتباكا في دفاع الفراعنة داخل منطقة الجزاء وسجل هدف التعادل اثر تسديدة من كاستيو ارتطمت بالدفاع وأكملت طريقها ساقطة من فوق الحارس المصري مسعد عوض إلى داخل المرمى.

وفي الدقيقة 30 أهدر كهربا فرصة أخرى من انفراد تام بالحارس التشيلي ثم أهدر هدفا مؤكدا في الدقيقة 38 عندما مرر إليه محمود حسن (تريزيجيه( الكرة عرضية من الناحية اليسرى وقابلها كهربا بضربة رأس مرت بجوار القائم وهو على بعد خطوات قليلة من المرمى.

وفي الشوط الثاني، تخلى المنتخب المصري عن تراجعه الدفاعي وبادل منافسه الهجمات ولكن منتخب تشلسي حسم اللقاء في وقت قاتل وحافظ على تقدمه رغم النقص العددي في صفوفه.

وفي بورصا، أنهى المنتخب الأوزبكي الشوط الأول لصالحه بهدف أحرزه أبوسبيك ماخستالييف في الدقيقة 14 .

وفي الشوط الثاني، سجل إيجور سيرجيف وديوريون تورابوف هدفين آخرين للفريق في الدقيقتين 53 و67 .