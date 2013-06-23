تياغو يغادر "دكة البدلاء" إلى مانشستر يوناتيد

كشفت صحيفة إنجليزية أن مانشستر يوناتيد بطل الدوري الإنجليزي نجح في التعاقد مع لاعب وسط برشلونة ومنتخب شباب إسبانيا تياغو الكانتارا، وذلك من خلال اتفاق توصل إليه مع اللاعب نفسه فيما يخص راتبه السنوي وبعض العروض الشخصية، لينضم لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة "الدايلي ميل" الإنجليزية أن اللاعب ذو الأصول البرازيلية وافق على الانتقال لمانشستر يوناتيد بعد حصوله على راتب سنوي بقيمة (7) ملايين يورو، الى جانب تكفل مانشستر يوناتيد بدفع الشرط الجزائي لبرشلونة المقدر بـ(18) مليون يورو.

وبحسب الصحيفة الإنجليزية فإن موافقة تياغو للقدوم لمانشستر يوناتيد لم تتم سوى بحصوله على عدة عروض شخصية، لعل أبرزها ضمانات من قبل مسؤولي مانشستر يوناتيد ومديره الفني ديفيد مويس بأن يكون ضمن التشكيلة الأساسية للفريق الإنجليزي.

ويهدف تياغو من ذلك لفرض نفسه بقوة ليكون على أهبة الاستعداد لتمثيل المنتخب الإسباني في مونديال البرازيل 2014، خصوصا وأن سبب رحيله عن برشلونة يعود لغيابه عن التشكيل الأساسي للفريق طوال الموسم الماضي.

ويعد تياغو من أبرز الوجوه الشابة الصاعدة في الفترة الحالية، حيث نجح في قيادة منتخب بلاده للشباب تحت 21 عاما للفوز ببطولة أوروبا التي اختتمت الأسبوع الماضي، كما نجح في الفوز بلقب أفضل لاعب في البطولة الأوروبية.

وكانت العديد من الأندية الأوروبية قد أبدت اهتماما بضم تياغو، لكن مانشستر يوناتيد ظفر بخدماته، على الرغم من المنافسة الشديدة من جاره مانشستر سيتي الذي أبدى هو الآخر اهتماما كبيرا بضمه لصفوفه.

يذكر أن برشلونة حاول ابقاء تياغو في صفوفه، ولكنه لم يضمن له مكانا أساسيا في صفوف الفريق بسبب تواجد العديد من اللاعبين المميزين في نفس مركزه كانييستا وفابريغاس وتشافي وغيرهم.