صفقات مدرب ليفربول السابق "عار"

وصفت صحيفة إنجليزية الصفقات التي أبرمها المدرب السابق لليفربول الإنجليزي كيني دالغيش بصفقات "العار" ، بسبب فشلها الذريع في انتشال ليفربول من واقعه في الدوري الإنجليزي، إلى جانب الخسائر المالية التي تكبدها الفريق بسببها.



وقالت صحيفة "الدايلي ميل" الانجليزية أن دالغيش ألحق خسائر فادحة بليفربول من خلال اتمامه صفقات غير مجدية للفريق الإنجليزي الذي اضطر في النهاية للتخلص منها والتعرض لخسائر مالية فادحة.



وأشارت إلى أن الصفقة الوحيدة التي كانت ناجحة في ليفربول هي صفقة ضم الأوروغوياني لويس سواريز، والذي يريد هو الآخر الرحيل عن ليفربول في الوقت القريب، علما بأنه اللاعب الوحيد الذي اشتراه دالغيش وازدادت قيمته.



واعتبرت "الدايلي ميل" أن صفقات شراء أندري كارول وهندرسون وداونينغ وتشارلي آدم كلفت ليفربول نحو (100) مليون يورو، قبل أن يتخلص ليفربول من كارول بعد انتقاله إلى ويستهام، لكن بعد خسارة مالية كبيرة وصلت إلى (25) مليون يورو، كما خسر في السابق (5) مليون يورو نظير بيع تشارلي ادم.



وأضافت أن الخسائر ستكون متلاحقة لليفربول حيث إنه لو باع اللاعب هندرسون فسيخسر ما يقارب (10) مليون يورو، في الوقت الذي سيخسر فيه (17) مليون يورو لو باع داونينغ، لتصل مجموع خسائره (57) مليون يورو.



يذكر أن إدارة ليفربول أقالت العام الماضي كيني دالغليش بعد عام واحد من توليه مسؤولية الفريق، قبل أن تتعاقد مع المدرب برندن رودغرز لخلافته.