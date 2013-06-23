عقوبات وغرامات في انتظار الأهلي المصري بسبب جماهيره

أكد حمادة المصري عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن ما فعله أفراد ألتراس الأهلي خلال لقاء الفريق، أمس السبت، أمام الجونة على ملعب "الدفاع الجوي" بالتجمع الخامس في القاهرة هو تعبير عن وجهة نظرهم وبموافقة من قبل القيادات الأمنية المكلفة بتأمين ملعب المباراة.

وسمح الأمن لجماهير الأهلي بدخول استاد المباراة خشية الاحتجاج بين رجال الشرطة المكلفين بتأمين المباراة وأفراد الألتراس.

وحضر الألتراس الدقائق العشر الأولى من المباراة ثم انصرفوا من الملعب في هدوء.

وأضاف المصري، في تصريح إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ، أن ما حدث من الألتراس سلوك فردي لا يتحمل مسؤوليته إطلاقا مسؤولو الاتحاد الذين سيتدارسون الأمر برمته تمهيدا لتقرير العقوبة المناسبة.

وأوضح أن اللائحة المنصوص عليها بالاتحاد وكذلك دراسة توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي حتى لا يتكرر هذا السيناريو.

وأشار إلى أن توقيع العقوبة على الأهلي يعود إلى أنه من المفترض أن تقام مباريات الدوري العام بدون جمهور.

وعن السماح للجماهير بالتواجد في المرحلة النهائية للمسابقة، قال المصري إن اتحاد الكرة لم يتلق حتى الآن أي موافقات أمنية بشأن السماح للجماهير بحضور الدورة الرباعية التي ستنطلق فعالياتها في الثالث من يوليو المقبل.

ألتراس الأهلي يهدد: الجونة هي البداية!

أعلنت قيادات رابطة مشجعي النادي الأهلي المصري، اليوم الأحد، عن حضور أفرادها لجميع مباريات الفريق سواء في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم أو الدوري المحلي، مؤكدين أن ذلك حق من حقوقهم لن يتم التفريط فيه بأي شكل من الأشكال.

وصرح أحد أعضاء رابطة الألتراس رفض ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ، إن مباراة الجونة، أمس السبت، هي البداية.

وأضاف "وسنواصل الحضور في باقي مباريات الفريق سواء على مستوى المواجهات الإفريقية أو المحلية رغم إقامتها بدون جمهور طبقا لقرارات أمنية.

وأضاف أن الحكومة المصرية يجب أن تتدخل فى الأمر؛ لأن جميع روابط الألتراس فى مصر ستعلن حضور مباريات فرقها وعدم الاعتراف بقرارات اتحاد الكرة التى أثبتت فشلها في إعادة الحياة الكروية المصرية إلى ما كانت عليه قبل ثورة 25 يناير 2011 وأحداث مجزرة استاد بورسعيد في مطلع فبراير 2012 .

وأشار إلى أنه يتعين على اتحاد الكرة أن يعلن عن السماح بحضور الجماهير وعودتها، وإلا سيكون رد فعل روابط الألتراس المصرية المختلفة شديد، فالجميع متفق على ضرورة العودة للمدرجات لأنه حق لجميع مشجعي كرة القدم.



