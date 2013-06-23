حارس إنجلترا يتفوق على مهاجمي البريميرليغ

على الرغم من انقضاء الموسم الكروي في إنجلترا إلا أن لاعبي الدوري الإنجليزي مازالوا يتنافسون، إذ أطلقت قناة "بي تي سبورت" القناة الجديدة الناقلة للدوري الإنجليزي للموسم المقبل في إنجلترا مقطع فيديو، يتنافس فيه لاعبو الدوري الإنجليزي على وضع الكرة في سلة موضوعة على الأرض.

ويظهر في الفيديو كل من جو هارت حارس مرمى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، ريو فيرديناند وفان بيرسي لاعبا مانشستر يونايتد، دانييل استردج لاعب ليفربول، مروان فيلاني لاعب ايفرتون وساماراس لاعب سيلتيك الاسكتلندي.

المفاجئة كانت تفوق الحارس الانجليزي على جميع اللاعبين السابق ذكرهم في المسابقة، إذ يظهر فشل فيرديناند وزميله فان بيرسي التام في الاقتراب من وضع الكرة في السلة، فيما كان فيلاني الأقرب إلا أن جو هارت كان الوحيد الذي استطاع أن يضع الكرة في السلة بكل سهولة ويسر.