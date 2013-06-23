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لاعبو تاهيتي "نسوا" الهزيمة التاريخية "وشاركوا" الفقراء

المصدر: القاهرة - محمد عبدالعظيم
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على الرغم من تلقيه الخسارة الأكبر في تاريخ كأس القارات أمام المنتخب الإسباني, إلا أن الخسارة الثقيلة لم تنل من روح لاعبي تاهيتي، الذين فضلوا قضاء وقتهم مع فقراء قرية فافيلا البرازيلية في ريو دي جانيرو.

إذ دعا لاعبو المنتخب الاوقيانوسي فقراء فافيلا لتناول وجبة الافطار معهم في الفندق الذي يقيم فيه الفريق، وذلك بحسب موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في لفتة إنسانية رائعة تنم عن الروح الجميلة التي يتحلى بها لاعبو تاهيتي.

وتحدث اللاعبون للأطفال عن كرة القدم وعن حياة اللاعبين، قبل أن يقوم الأطفال البرازيليون بعمل حفلة صغيرة للمنتخب التاهيتي على الشاطئ المجاور للفندق الذي يقيم فيه اللاعبون.

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