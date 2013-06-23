لوف: "غوارديولا" مدرب من "طراز عالمي"

أعرب المدرب يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، اليوم الأحد، عن اعتقاده بأن الجميع في نادي بايرن ميونيخ الألماني يتطلعون لمدرب من طراز عالمي.

ويعقد الإسباني غوسيب غوارديولا المدير الفني الجديد لبايرن أول مؤتمر صحافي له مع الفريق، غدا الاثنين، بعدما تولى مسؤولية الفريق خلفا ليوب هاينكس الذي قاد بايرن في الموسم الماضي للفوز بالثلاثية التاريخية (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا).

وصرح لوف، إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قائلا: "بعد النجاح الهائل تحت قيادة هاينكس، بايرن سيكون لديه مدرب من طراز عالمي.. وبعد الثلاثية، سيكون تحديثا هائلا للاعبين ولغوارديولا بالطبع".

وأضاف "غوارديولا مدرب يطور اللاعبين. رأينا هذا مع برشلونة الذي حقق معه النجاح على مدار بضع سنوات. إنه لأمر عظيم أن يكون لدى بايرن مدرب كهذا".