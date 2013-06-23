نجوم السامبا يهدمون طموح الآزوري في كأس القارات

تغلب المنتخب البرازيلي على نظيره الإيطالي 4-2 في المباراة التي جرت بينهما على استاد أرينا فونتي نوفا في سلفادور، ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى لبطولة كأس القارات لكرة القدم التي تستضيفها البرازيل حتى 30 يونيو الجاري.

وتقدم دانتي بهدف للمنتخب البرازيلي في نهاية الشوط الأول، ثم تعادل إيمانويلي جياكيريني لإيطاليا في الدقيقة 50.

وأضاف نيمار الهدف الثاني للسامبا في الدقيقة 55 قبل أن يسجل فريد الهدف الثالث للبرازيلي في الدقيقة 66 ثم سجل جورجيو كيلليني الهدف الثاني لإيطاليا في الدقيقة 71 قبل أن يختتم فريد أهداف البرازيل بتسجيله الهدف الثاني له والرابع لبلاده في الدقيقة 89

وضمن المنتخبان الإيطالي والبرازيلي تأهلهما للمربع الذهبي حتى من قبل هذه المباراة، بعدما حقق كل منهما الفوز في مباراتيه السابقتين بالمجموعة الأولى في الدور الأول للبطولة، ولكن المنتخب البرازيلي يتصدر المجموعة برصيد تسع نقاط بفارق ثلاث نقاط أمام نظيره الإيطالي.

ويلتقي المنتخب البرازيلي مع صاحب المركز الثاني بالمجموعة الثانية، بينما يلتقي الازوري مع صاحب الصدارة في المجموعة نفسها، وهو على الأرجح المنتخب الإسباني.

ويلتقي المنتخب الإسباني مع نظيره النيجيري غدا الأحد، بينما يلتقي المنتخب الأوروغوياني مع نظيره تاهيتي.