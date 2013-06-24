أهلي جدة: بالومينو مرتبط بعقد ويجب حضوره التدريبات

نفى مدير إدارة الكرة بالنادي الأهلي محمد الحارثي، علم ناديه بنية لاعبه الكولمبي خايرو بالمينو، فسخ عقده مع النادي السعودي والعودة إلى بلاده، مؤكدا في تصريحات لـ "العربية" أن اللاعب مرتبط مع الفريق بعقد بقي منه ثلاث سنوات.

وقال الحارثي: "لا علم لنا بكل هذه الأنباء التي تدور حول نية بالمينو ترك النادي والرحيل، ما أعرفه هو أنه مرتبط بعقد مع النادي مدته ثلاث سنوات، وأنه يجب أن يكون في التدريبات يوم الـ29 من الشهر الجاري".

وكشفت أنباء صحافية أن لاعب الوسط الكولمبي اقترب من ارتداء شعار ثالث الدوري السعودي الموسم الماضي (الشباب)، إلا ان النادي العاصمي نفى هذه الأنباء على لسان مدير مركزه الإعلامي طارق النوفل، على الرغم من انتشار صورة لرئيس "الليوث" مع وكيل بالمينو في اجتماع ضمهما في لندن، إلا أن النوفل قال: "لقاء رئيس الشباب بوكيل الأعمال غسان كان للنظر في تعاقدات نادي الشباب القادمة، ولا علاقة له بأي لاعب مرتبط بأي ناد سعودي، ومن يردد هذا الكلام إما غبي أومجنون أوكلاهما معا، وصوره لها خمسه أيام تتداول بـ"تويتر" تتصدر الصفحة الرئيسيه للصحيفه المتخصصه شئ غريب، وفي الختام لا نرغب في بالمينو وليس له مكان لدينا".

وكان اللاعب قد ودع ناديه وجماهيره، وحتى مدينة جدة التي قضى فيها عامين بقوله عبر حسابه في "تويتر": " كرة القدم ليست المال بالنسبة لي، بل لحظة جميلة أعيشها، مررت بلحظات لن أنساها أبدا، العادات والتقاليد والجماهير الذين أشاهدهم في ذاكرتي دائما، أريد أن أقول لكم وداعا ليس للأبد أنتم دائما في قلبي وسأحن لكم، شكرا عائلتي سأظل ممنونا لكم ما حييت، ومدينة جدة جميلة رحبت بي كأني ابنها، جماهير الأهلي تأكدوا أن بالومينو يحبكم شكرا لكم وشكرا لزملائي اللاعبين".

الأهلي الذي تشير أنباء عن اقترابه من غض النظر عن رحيل لاعبه الكولمبي والتعاقد مع بديل له، سيبدأ السبت استعداداته للموسم المقبل، فيما سيكون من المنتظر حسم أمر الأجنبي الرابع خلال أيام ليُغلق الفريق الجداوي هذا الملف.