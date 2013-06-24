أوروغواي تكتسح تاهيتي بثمانية أهداف

سجل آبيل هيرنانديز أربعة أهداف (سوبر هاتريك) ليفود منتخب أوروغواي لكرة القدم إلى فوز كبير ومنطقي 8-صفر على منتخب تاهيتي، اليوم الأحد، في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية في الدور الأول لبطولة كأس القارات المقامة حاليا بالبرازيل.

وبهذا الفوز، حجز منتخب أوروغواي المركز الثاني في المجموعة برصيد ست نقاط، وبفارق ثلاث نقاط خلف المنتخب الإسباني وظل منتخب تاهيتي في المركز الرابع بالمجموعة بدون رصيد من النقاط حيث مني اليوم بالهزيمة الثالثة على التوالي.

ويلتقي المنتخب الأوروغوياني، الأربعاء المقبل، في الدور قبل النهائي مع نظيره البرازيلي متصدر المجموعة الأولى لتكون مواجهة أميركية جنوبية خالصة.

وتمثل المباراة بين منتخبي البرازيل وأوروغواي مواجهة مكررة للمباراة الختامية بين الفريقين في بطولة كأس العالم 1950 بالبرازيل، والتي فجر خلالها منتخب أوروغواي المفاجأة وأسقط نظيره البرازيلي على استاد "ماراكانا" العريق ليتوج بثاني وآخر ألقابه في بطولات كأس العالم.

وكالمتوقع، حسم منتخب أوروغواي المباراة تماما في شوطها الأول برباعية نظيفة سجلها آبيل هيرنانديز في الدقائق الثانية و24 والأولى من الوقت بدل الضائع ودييغو بيريز في الدقيقة 27 .

وفي الشوط الثاني، أضاف الفريق رباعية أخرى سجلها نيكولاس لوديرو وآبيل هيرنانديز أيضا في الدقيقتين 61 و67 من ضربة جزاء والبديل لويس سواريز في الدقيقتينم 82 و90 .