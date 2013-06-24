إقالة مدرب أثناء تحليله لمباراة إسبانيا ونيجيريا

فوجئ المدرب الأوروغواياني جوستافو بويت المدير الفني لنادي برايتون الإنجليزي الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الانجليزي بإعلان إقالته من منصبه على الهواء مباشرة، أثناء تحليله لمباراة نيجيريا وإسبانيا في منافسات كأس القارات على قناة (بي بي سي سبورت) الإنجليزية.

وكان نادي برايتون الإنجليزي قد أعلن أمس إقالة جوستافو بويت المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد عدم التزامه بحضور تحقيقات سابقة, وكان بويت قد صعد بالفريق إلى الدور التأهيلي للدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أنه خسر أمام كريستال بالاس، ليتم إيقافه وجهازه المعاون بشكل مؤقت, لتقوم بعدها إدارة النادي برفع الإيقاف عن المدرب الأوروغواياني وجهازه المعاون، ومن ثم المثول أمام لجنة تحقيقات تابعة للنادي الإنجليزي, لكن بويت لم ينصاع لما يطلبه النادي.

وقرأ مقدم البرنامج بيان النادي الإنجليزي على الهواء مباشرة أمام بويت، لتظهر على بويت علامات الدهشة, ورد بويت على المذيع قائلا: "شيء غريب لأن أستمع لخبر إقالتي من البي بي سي وليس النادي, حتى الآن لم أتلق أي بريد إلكتروني أو أي رسالة تفيد بذلك.