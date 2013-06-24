الماتادور الإسباني يُسقط نسور نيجيريا

المصدر: فورتاليزا (البرازيل) - د ب أ

وجه المنتخب الإسباني إنذارا جديدا إلى باقي منافسيه وواصل انتصاراته في بطولة كأس القارات المقامة حاليا بالبرازيل عبر فوز ثمين 3-صفر على نظيره النيجيري بأقل مجهود، اليوم الأحد، في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية في الدور الأول للبطولة.

وثأر المنتخب الأسباني لهزيمته 2-3 أمام نظيره النيجيري في الدور الأول لبطولة كأس العالم 1998 بفرنسا وأطاح بالنسور النيجيرية من البطولة.

وبهذا الفوز، رفع المنتخب الإسباني رصيده إلى تسع نقاط بعدما حقق ثلاثة انتصارات متتالية وأكد تأهله للمربع الذهبي في البطولة كما ضمن صدارة المجموعة بفارق ثلاث نقاط أمام منتخب أوروغواي الذي سحق تاهيتي اليوم أيضا في المباراة الأخرى بالمجموعة.

ويلتقي المنتخب الإسباني في المربع الذهبي للبطولة نظيره الإيطالي صاحب المركز الثاني في المجموعة الأولى لتكون مواجهة مكررة لمباراة الفريقين قبل نحو عام واحد في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأوروبية الماضية (يورو 2012) والتي انتهت لصالح الماتادور الإسباني 4-صفر.

ولحق منتخب نيجيريا بمنتخبات تاهيتي (من المجموعة الثانية أيضا) والمكسيك واليابان (من المجموعة الأولى) إلى خارج البطولة.

وحسم المنتخب الإسباني الشوط الأول لصالحه بهدف مبكر سجله خوردي ألبا في الدقيقة الثالثة ثم عزز البديل فيرناندو توريس فوز الفريق بهدف ثان في الدقيقة 62 من أول لمسة بعد نزوله بديلا للمهاجم روبرتو سولدادو غير الموفق.

وفي الدقيقة 88 ، سجل ألبا هدفه الثاني وهو الثالث لإسبانيا ليضاعف محنة نسور نيجيريا.

ورفع توريس رصيده إلى خمسة أهداف ليظل منفردا بصدارة قائمة هدافي البطولة بفارق هدف أمام آبيل هيرنانديز الذي سجل أربعة أهداف (سوبر هاتريك) في شباك تاهيتي بمباراة أخرى اليوم.