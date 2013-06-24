تذاكر مجانية تسببت في اتهام حكم وتلويث سمعته

فتحت لجنة الحكام في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تحقيقا موسعا مع الحكم الدولي الإنجليزي المعتزل مارك هالسي، بعد حضوره لمباراة مانشستر يوناتيد ونظيره ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بتذكرة مجانية.



وذكرت تقارير صحافية إنجليزية أن الحكم هالسي لم يقدم توضيحات حول كيفية حصوله على هذه التذاكر المجانية، ما دعا لجنة الحكام لتوجيه اتهامين ضده في هذا الخصوص.



واتهم هالسي بعدم تفسير كيفية حصوله على التذاكر المجانية لمباراة مانشستر يوناتيد وريال مدريد، التي انتهت بفوز ريال مدريد، في دوري ابطال أوروبا في شهر أبريل الماضي.



ولم يكن حضور هالسي لمباراة مانشستر يوناتيد فقط هو سبب الاتهامات، بل تعدى ذلك إلى ظهوره في إحدى المناسبات الخاصة بشركة تجارية ترعى نادي تشلسي وهي شركة طيران" دلتا ايرلاينز".



وأشارت تلك التقارير أن هالسي قد يتعرض لغرامة مالية، الى جانب تلويث سمعته التحكيمية، خصوصا إذا ثبت أن حضوره للمباراة ولتلك المناسبة كان سببا في تواطئه في نتائج لمانشستر يوناتيد أو تشلسي.



وربطت التقارير ذاتها في إمكانية تواطؤ هالسي في نتائج مانشستر وتشلسي الذين لم تحتسب تحت إدارته أي ركلات جزاء في المباريات التي أدارها للفريقين طوال الموسم الماضي.



يذكر أن العديد من الأندية والمؤسسات المختلفة دأبت على منح تذاكر مجانية للشخصيات المعروفة في كرة القدم لحضور مباريات أو دعوتهم للمناسبات الكبيرة.

