رسميا: بايرن يقدم غوارديولا وهو يتحدث الألمانية بطلاقة

أنهى المدرب الإسباني غوسيب غوارديولا عطلته، اليوم الاثنين، بعدما قدمه نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم رسميا اليوم إلى وسائل الإعلام، ليبدأ غوارديولا عمله الجديد في منصب المدير الفني للفريق البافاري.

وقال غوارديولا باللغة الألمانية التي تحدثها بطلاقة، في المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم لتقديمه، إنه اختار تدريب بايرن الفائز بالثلاثية التاريخية (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا) في الموسم الماضي بسبب لاعبيه والتاريخ المشرف للنادي.

وأكد غوارديولا (42 عاما) أمام المؤتمر الصحافي الحاشد أنه كان يريد تحديا جديدا بعد أربع سنوات ناجحة كمدير فني لبرشلونة الإسباني والتي أحرز خلالها 14 لقبا متنوعا مع الفريق من بينها لقب دوري الأبطال مرتين.

وقاد غوارديولا فريق برشلونة منذ 2008 إلى 2012 ولكنه ترك الفريق في نهاية موسم 2011/2012 وحصل على عطلة لمدة عام كامل قضاها مع عائلته في مدينة نيويورك الأمريكية، وتعلم خلالها اللغة الألمانية ووقع على عقد لثلاث سنوات مع بايرن ميونيخ الذي فاز في الموسم الماضي بثلاثيته التاريخية تحت قيادة المدرب الكبير يوب هاينكس.

وقال غوارديولا: "إنني متوتر بعض الشيء. ولكنه بايرن. فاز بكل الالقاب في الموسم الماضي. التوقعات العالية أمر عادي".

وارتدى غوارديولا اليوم حلة رمادية من ثلاث قطع ورباط عنق أحمر وجلس في المؤتمر بين أولي هونيس رئيس النادي البافاري ونائبه كارل هاينز رومينيغه وماتياس سامر مدير الكرة بالنادي.

وقال غوارديولا اليوم ، قبل يومين من بدء عمله مع الفريق من خلال التدريبات التي تنطلق بعد غد الأربعاء، "التواجد هنا وتفكير بايرن ميونيخ في يبدو كهدية بالنسبة لي. اخترت بايرن للاعبيه وتاريخه. إنه من أعظم الأندية في العالم".

وأضاف "إنني مستعد. إنه تحد جديد بالنسبة لي أن أكون هنا. فترتي في برشلونة كانت رائعة ولكنني أردت تحديا جديدا. بايرن ميونيخ منحني الفرصة. ولذلك ، إنني على استعداد لبذل قصارى جهدي... أريد الاستمرار على نفس المستوى العالي الذي كان عليه هاينكس مع الفريق".

وقال رومينيغه "إنه حظ وكبرياء ونجاح أن يكون لدينا المدرب الأكثر نجاحا في العالم. كل الفرق أرادت التعاقد معه. بايرن أراد بيب ، وبيب أراد بايرن. إنها قصة رائعة لبايرن ميونيخ والكرة الألمانية".

واعترف غوارديولا بأنه يواجهه مهمة صعبة في قيادة الفريق خلفا لهاينكس الذي قدم مع الفريق في الموسم الماضي أنجح موسم في تاريخ بايرن حيث فاز بثلاثة ألقاب وأصبح واحدا فقط من أربعة أندية فازت بجميع الألقاب الأوروبية الثلاثة.

وقال: "يتعين علي التعامل مع الضغوط. تتعرض للضغوط دائما كمدرب وأتقبل هذا. توليت هذه المسؤولية الضخمة بدون مشاكل. ولهذا عملت بالتدريب".

وأضاف "أحيانا تتولى مسؤولية فريق هبط مثلما حدث معي في وظيفتي الأولى (مع الفريق الثاني لنادي برشلونة). وأحيانا تتولى مسؤولية فريق يبتعد عن منافسيه بفارق 18 نقطة مثلما حدث معي عندما توليت مسؤولية الفريق الأول في برشلونة".

وأوضح "الموقف مختلف تماما الآن. توليت مسؤولية فريق قدم موسما استثنائيا. إذا كنت مدربا لبايرن ، تواجه الضغوط دائما لتقديم أداء جيد وتحقيق الفوز بغض النظر عن الظروف".

وقال هونيس إن مدربا في حجم غوارديولا فقط يمكنه خلافة هاينكس في تدريب الفريق.

وأوضح "علينا أن نمتن لما حدث في الموسم الماضي. الآن ، نحن على القمة. ولكن البقاء في الصدارة أمر آخر. إنه التحدي الأكبر لأي مدرب. بيب هو الرجل المثالي لقبول هذا التحدي الضخم. إذا لم يكن هو ، فمن يكون ؟".

واستنكر غوارديولا ما أشار إليه البعض بأن بايرن سينسخ أسلوب "تيكي تاكا" الذي يتميز به برشلونة مؤكدا أن عليه أن يتأقلم ويتعامل مع أسلوب اللعب الذي يتميز به فرانك ريبيري وباستيان شفاينشتيغر وآريين روبن وتوماس مولر والنجم الجديد ماريو غويتزه والآخرون في بايرن.

وأوضح "يجب أن أتأقلم 100 بالمئة مع اللاعبين. كرة القدم لعبة تستجيب للاعبين وليس المدرب. لاعبو برشلونة يختلفون عن لاعبي بايرن. الأسلوب لا يهم".

ونفى غوارديولا أن يكون عازما على إجراء تغييرات كبيرة في صفوف الفريق على عكس ما حدث عندما تولى قيادة برشلونة حيث رحل البرتغالي ديكو والبرازيلي رونالدينيو والكاميرون صامويل إيتو بعدها.

وقال "أعتقد أننا لسنا بحاجة لإجراء تغييرات عدة. أعتقد أن الفريق رائع. ولكنه رأيي الشخصي ، والآخرون يعرفون الفريق بشكل أفضل".

