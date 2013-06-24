قميص الهلال .. هل يساعد الشمراني على إزاحة ماجد؟!

مع حسم سامي الجابر المدير الفني الجديد للهلال, صفقة نقل خدمات الدولي ناصر الشمراني لاعب الشباب إلى الأزرق, أصبح في مقدور النجم الكبير القادم من حواري مكة المكرمة, التطلع إلى تحطيم رقم مواطنه ماجد عبدالله في عدد الأهداف المسجلة في الدوري السعودي.



وتفتح الصفقة الجديدة, الباب مجددا أمام الشمراني, للاقتراب من عميد الهدافين السعوديين, أو تجاوزه, حين يلبس القميص الثالث في مسيرته خلال الدوري السعودي الساخن, بعد أن دافع مسبقا عن قميصي الوحدة والشباب في حين سجل الهداف التاريخي ماجد عبدالله كل أهدافه بقميص واحد فقط.



ويتصدر ماجد عبد الله قائمة الهدافيين التاريخيين في الدوري السعودي بمجموع أهداف وصل إلى 189 هدفا، سجلها في 166 مباراة لعبها في مسابقةالدوري فقط, أي ما نسبته 1.14 هدفا عن كل مباراة, وتوج عبد الله بلقب الهداف ست مرات, يليه ناصر الشمراني, بـ110 أهداف في 168 مباراة, أي ما يعادل 0.65 هدفا في كل مباراة, ويحمل المرتبة الثانية أيضا في عدد الفوز بلقب الهداف (أربع مرات قابلة للزيادة).



ويحتاج الهداف الهلالي المنتظر إلى تسجيل 79 هدفا في ثلاثة أعوام, هي مدة عقده الجديد مع أزرق الرياض, لمعادلة رقم مواطنه السابق, وهو رقم لا يبدو قريب المنال بالنظر إلى النسبة المئوية لأهداف الشمراني.



ويأتي مدرب الهلال الحالي, سامي الجابر ثالثا في القائمة التاريخية لهدافي الدوري السعودي, بمجموع أهداف بلغ 101, في 268, أي ما نسبته 0.37 هدفا عن كل مباراة, وكل الأهداف سجلها سامي بقميص واحد. وسبق للجابر أن توج بلقب الهداف مرتين, وهو أول هداف لأول دوري عاد فيه الأجانب وطبق فيه الاحتراف.



وسيكون الجابر المدرب, معنيا هذا الموسم بتوفير الطرق الهجومية لمهاجمه الجديد, للظفر بالمرتبة الأولى.



المرتبة الرابعة, يشغلها هلالي آخر, قريب من منافسة الجابر نفسه, هو القناص الماهر ياسر القحطاني, الذي سجل بقميصين 89 هدفا في 158 مباراة, متقدما على صاحب المرتبة الخامسة الهداف التاريخي لنادي اتحاد جدة حمزة إدريس الذي يحوي سجله 82 هدفا في 152 مباراة, ولا يحوي سجل ياسر أي لقب بهداف الدوري, في حين ظفر إدريس باللقب مرة واحدة عام 2000.



وفي الوقت الذي فاز فيه ماجد وسامي وإدريس بلقب الهداف منفردين في كل المرات, فإن الشمراني فاز به مرتين من الأربع بمشاركة لاعبين آخرين.



ويبدو الهدافان الهلاليان الشمراني والقحطاني في سباق مثير خلال المواسم المقبلة, لكسر أرقام من يسبقهما في القائمة التاريخية, والفرصة متاحة لياسر أكثر لإزاحة مدربه الحالي عن المرتبة الثالثة, إذ يحتاج فقط إلى 12 هدفا لمعادلته.



يذكر أن الدوري السعودي بدأ بعشرة فرق, قبل إضافة فريقين إليهما في العام1985, وتمت الزيادة إلى 14 فريقا في العام قبل أعوام قليلة, ولم يشارك من الهدافين التاريخيين في دوري العشرة فرق سوى ماجد عبدالله في ثمانية مواسم, و12 موسما لعبها بعد الزيادة إلى 12 فريقا, في حين شارك الآخرون في دوري الـ 12 فريقا والـ 14.



