لاعبو الأوروغواي يتعرضون للحبس داخل مصعد بفندق برازيلي

تعرض لاعبو منتخب الأوروغواي دييغو فورلان ودييغو بيريز وسيباسيتيان ايغورين للحبس داخل مصعد كهربائي لمدة نصف ساعة، السبت الماضي، في أحد الفنادق التي يمكث فيها منتخب السيليستي في مدينة ريسيفي البرازيلية؛ استعدادا لملاقاة منتخب تاهيتي في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية في بطولة كأس القارات.

وتعرض الثلاثي للحبس لمدة نصف ساعة، بعدما استخدموا المصعد الكهربائي قبل أن يتوقف المصعد بسبب عطل تقني مفاجئ, وخضع الثلاثي على الفور بعد انقاذهم لكشف طبي, وأكد طبيب المنتخب البرتو بان على عدم تعرض أي من اللاعبين لأي نوع من الإصابة.

وعلى الرغم من اختيار "فيفا" للفنادق التي تستضيف المنتخبات المشاركة في البطولة القارية، إلا أن انتقادات كثيرة وجهت إلى الفنادق بسبب سوء الخدمة، وكان آخرها سرقة 6 لاعبين من المنتخب الإسباني وانتشار الحشرات في غرف أبطال العالم.