مشجعون يحققون أرباحا مالية بعد اعتزال فيرغسون

حقق مشجعو انجليز أرباحا مالية بعد نجاحهم في بيع مقتنيات للسير أليكس فيرغسون المدير الفني السابق لمانشستر يوناتيد، إثر عرضهم لها للبيع في مزاد علني وعبر الانترنت.



وباع هنري الدريدج قائمة التشكيلة الأولى لفيرغسون التي تعود للعام 1986 بمبلغ (19) ألف جنيه استرليني، في حين حصل مشجع لنادي ويست بروميتش على مبلغ ( 390) ألف جنيه استرليني فقط نظير بيعه آخر علكة مضغها فيرغسون في مباراته الأخيرة بالدوري الانجليزي الموسم الماضي.



واعتزل فيرغسون الموسم الماضي بعد اكثر من (27) عاما أمضاها في اولد ترافورد ليسدل الستار على أبرز مسيرة لمدرب في كرة القدم البريطانية والعالمية.



ولم يكن يعلم الدريدج أن بيع ورقة بها تشكيلة فيرغسون قد تكسبه هذا المبلغ، مع العلم أنه افتتح المزاد على ثلاثة آلاف جنيه استرليني فقط، في حين كان المشجع الآخر الذي حصل على العلكة قد صعق من مبلغ بيع العلكة.



وكان أحد مشجعي نادي ويست بروميتش الانجليزي بعرض آخر علكة قام بمضغها فيرغسون، للبيع، عبر موقع " آيباي" الشهير، وذلك بعدما نجح هذا المشجع في الحصول على العلكة إثر قيام فيرغسون بالقائها مع نهاية مباراة فريقه أمام مضيفه بروميتش التي انتهت بالتعادل الايجابي بخمسة أهداف لكل منهما، في المباراة التي جرت في المرحلة الأخيرة من الدوري الانجليزي.



واشتهر فيرغسون بمضغه الدائم للعلكة طوال مباريات الفريق، حيث بات محط أسئلة الجماهير عن سر هذه العادة الغريبة التي اشتهر بها فيرغسون.



أما الورقة التي بيعت بـ (19) ألف جنيه استرليني، فقد كانت تعود للعام 1986، حيث خط فيرغسون بيده تشكيلة مانشستر يوناتيد في أول مباراة له تحت قيادة فيرغسون، واحتوت على أسماء اللاعبين الأساسيين في مباراة مانشستر يوناتيد ضد أكسفورد.



والمفارقة أن هنري الدريدج وابنه، حصلا عليها كتذكار من قبل اللاعب السابق بيتر رودس براون.



يذكر أن تقارير صحافية انجليزية اشارت إلى أن ريع مبيعات فيرغسون قد ينفق بعضها لصالح عدد من مؤسسات مانشستر يوناتيد الخيرية.