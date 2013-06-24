مهاجم تشلسي: "الكعبة" أجمل مكان في الأرض

اغتنم مهاجم نادي تشلسي الإنجليزي، الدولي السنغالي ديمبا با، فترة الإجازة التي مُنحت له بعد انتهاء الموسم الكروي بزيارة المملكة العربية السعودية من أجل تأدية مناسك العمرة، والتواجد في المشاعر المقدسة برفقة بعض من أصدقائه المسلمين.

وقام المهاجم -الذي قاد فريقه للتتويج بلقب بطولة الدوري الأوروبي- بزيارة المسجد النبوي الشريف والصلاة داخله، كما قام بزيارة مسجد قباء، فضلاً عن زيارته للمعالم الإسلامية المختلفة في المدينة المنورة، وذلك بعد يومٍ واحدٍ فقط من زيارته للكعبة المشرفة.

وأبدى "با" سعادته البالغة لدى زيارته لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، كما نشر عبر حسابه الشخص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة للكعبة المشرفة كتب عليها:- "لا يوجد ما هو أفضل من التواجد في المكان الذي بدأ فيه كل شيء".

كما أعرب اللاعب السنغالي عن أمله في زيارة المشاعر المقدسة مرة أخرى، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنّه بصدد ترتيب زيارة مماثلة للاعب الفرنسي زين الدين زيدان.

ويُعتبر "با" واحداً من أفضل اللاعبين المسلمين الذين برزوا بشكل لافت في المواسم الأخيرة الماضية، فضلاً عن ذلك فإنه يحرص على تأدية كل فرائضه كمسلم، إذ سبق وأن اعترف لصحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت" الإيطالية بأنه يواظب على تأدية الصلوات الخمس يومياً.

ولم يخفِ الدولي السنغالي آنذاك حرصه الدائم على زيارة الأماكن الدينية والإسلامية، مؤكداً بأنّ ما ينقصه الآن أن يصلي في المسجد الأقصى المبارك في القدس الشريف.



وخطف مهاجم تشلسي الأضواء الموسم الماضي حين رفض استلام زجاجة "شامبانيا" فاخرة تُمنح عادة من الشركات الراعية لأفضل لاعب في كل مباراة، على هامش لقاء فريقه تشلسي أمام نظيره مانشستر يونايتد لحساب الدور ربع النهائي من مسابقة كأس انجلترا لكرة القدم؛ وذلك التزاماً منه بتعاليم الإسلام.