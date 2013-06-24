ميسي يهرب من المحاكمة بدفع 10 ملايين يورو

ذكرت صحيفة "لا فانغوارديا" الإسبانية، اليوم الاثنين، أن أسطورة نادي برشلونة ليونيل ميسي قام بدفع 10 ملايين يورو لتسوية خلافته الضريبية.

وأوضحت صحيفة "لافانغوارديا" أن ميسي قام بدفع المبلغ المذكور لتجنب المحاكمة بتهمة التهرب الضريبي وهو ما أكدته مصادر قضائية موثوقة للصحيفة ذاتها, حيث اتهمت النيابة الإسبانية في الـ 12 من الشهر الجاري ليونيل ميسي ووالده خورخي ميسي بالتهرب من دفع ضرائب تصل قيمتها إلى أربعة ملايين يورو وذلك في اعوام 2007,2008,2009.

وذكرت النيابة أن ميسي تحايل على القانون "من أجل التهرب من الضرائب " بابرامه لعقود للحقوق الدعائية مع شركات صورية تتخذ من بلدان معروفة بأنها ملاذات للتهرب الضريبي مقرا لها مثل بيليز وأوروغواي .



وحددت محكمة برشلونة يوم 17 من سبتمبر المقبل لسماع شهادة كل من ميسي ووالده في التهم المنسوبة اليهم, فيما أكد محامو اللاعب ان اللاعب "يتبع التشريعات الاسبانية بحذافيرها" منذ أيام عدة, وردت النيابة الإسبانية على التصريحات بفتح تحقيق في الاعوام المالية للاعب 2010,2011 و 2012.