"تغريدة" في "تويتر".. "تفضح" الإنجليزي ستوريدج

تعرض مهاجم ليفربول والمنتخب الإنجليزي دانيال ستوريدج لموقف محرج للغاية، بعدما قام بنشر تغريدة عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي " تويتر" ، أدت إلى فضحه.



ولم تكن التغريدة ذاتها هي الأمر المحرج بالنسبة لستوريدج، بل ما احتوت عليه من كلمات، حين تمنى فيها عيد ميلاد سعيد لابنته التي أتمت عامها الأول.



وكتب ستوريدج في تغريدته : "عيد ميلاد سعيد لطفلتي الجميلة التي أتمت عامها الأول اليوم".



وجاء الرد سريعا من زوجة ستوريدج التي فضحت زوجها علانية، حين أكدت أن عيد ميلاد طفلتهما ليس اليوم، وإنما الأسبوع القادم.

وكتبت ميليسا كلارك زوجة ستوريدج، على "تويتر" ردا على زوجها :" آسفة لتصحيح معلوماتك .. لكنك لا تعلم أن عيد ميلادها الأسبوع المقبل .. عار عليك".



ويعد هذا الموقف محرجا للغاية بالنسبة للاعب الإنجليزي الذي افتضحت زوجته أمره بعدم معرفته بعمر طفلته.



وعُرف عن ستوريدج العديد من المواقف المثيرة لعل أبرزها تصريحاته الغريبة حين أكد في وقت سابق من الشهر الماضي، أنه يتلذذ بصيحات وصافرات الاستهجان التي تطلقها الجماهير ضده، مؤكدا أنه مثل هذه السخريات والهتافات المنددة به من قبل جماهير الفريق المنافس، كون هذا الشيء يزيد من حماسه وفاعليته نحو الابداع والتألق.



يذكر أن ستوريدج ( 23 عاما )انضم الى ليفربول خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من تشلسي، وأبلى معه خلال هذه الفترة بلاء حسنا إلى جانب تألقه مع منتخب بلاده إنجلترا.

