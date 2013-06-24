"روبي المغربية" تتسبب في حبس مالك نادي ميلان

أصدرت محكمة إيطالية اليوم حكماً بسجن رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق ومالك نادي ميلان، سلفيو برلسكوني بالسجن لمدة سبع سنوات ومنعه من تولي أي منصب رسمي مدى الحياة، بعد إدانته بالتورط في إقامة علاقة غير مشروعة مع فتيات قاصرات، من بينهن الشابة المغربية كريمة المحروق".

وطبقاً لصحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" فإن الحكم على بيرلسكوني جاء عقب مداولات استمرت سبع ساعات كاملة في محكمة ميلانو، مشيرة إلى أن الفرصة لاستئناف الحكم متاحة أمام بيرلسكوني البالغ من العمر 76 عاماً.

ولاحقت تلك الفضيحة الرجل القوي في ميلان منذ ثلاثة أعوام، ودأبت الصحافة الإيطالية على إطلاق اسم "روبي غيت"، على القضية التي شغلت الرأي العام في إيطاليا، في دلالة على الفتاة المغربية التي تسمى "روبي".

وشاركت هذه الفتاة منتصف عام 2010 في حفلات ماجنة أقامها بيرلوسكوني وأغرقها بالمال والهدايا عندما كانت في الـ17 من العمر، وقبل ذلك كانت تعمل راقصة، ثم تحولت للعمل في مكتب رئيس ومالك ميلان والمعروف بنزواته ومغامراته النسائية.

وكانت محكمة استئناف إيطالية قد قضت في شهر مايو الماضي بطلب حبس بيرلسكوني لمدة 4 سنوات بقضية حقوق البث التلفزيوني المتهم فيها بالتهرب الضريبي.

ولم تخف جماهير ميلان استياءها من تصرفات وفضائح بيرلسكوني التي أساءت كثيراً للنادي، وكذلك تدخله غير المبرر في شؤون فريق كرة القدم، بعدما كان يعتزم إقالة مدرب الفريق ماكسيميانو أليغري، قبل أن يغير رأيه على وقع الانتقادات الحادة.

وعبّر العديد من مشجعي ميلان سعادتهم بالحكم ضد مالك النادي مؤكدين أن الحكم قد يمثّل بداية الخلاص من سطوة هذا الرجل الذي اشترى النادي عام 1986، وتردد مؤخراً أنه يعتزم بيع جزء أسهم النادي.