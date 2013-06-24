ريبيري ضمن فريق أحلام البوندسليغا في الـ50 سنة الأخيرة

أعلنت صحيفة "بيلد" الاكثر شعبية في ألمانيا، اليوم الاثنين، أن قراءها اختاروا مهاجم المنتخب الفرنسي فرانك ريبيري ضمن "فريق أحلام" "البوندسليغا" في السنوات الـ50 الاخيرة، إلى جانب أساطير كرة القدم الألمانية أمثال القيصر فرانتس بكنباور وغيرد مولر.



وكان ريبيري (30 عاما) أحد ثلاثة لاعبين ضمن فريق الأحلام، لا يزالون يمارسون كرة القدم حتى الآن إلى جانب باستيان شفاينشتايغر وفيليب لام قائدي بايرن ميونيخ الذي حقق ثلاثية تاريخية هذا العام (الدوري والكأس المحليان ومسابقة دوري أبطال أوروبا).



كما أن ريبيري الذي مدد عقده مع النادي البافاري حتى عام 2017 علما بأنه يدافع عن ألوانه منذ عام 2007 عندما انتقل الى صفوفه قادما من مرسيليا، هو أحد لاعبين أجنبيين ضمن فريق الأحلام، الى جانب النجم السابق لبايرن ميونيخ هدافه البرازيلي جيوفاني ايلبر.



وكان لاعب الوسط غونتر نيتسر (بوروسيا دورتموند سابقا) والمهاجم اوفه سيلر (هامبورغ سابقا)، الوحيدين ضمن تشكيلة فريق الأحلام لم يدافعا عن ألوان العملاق البافاري.



واختار قراء الصحيفة العملاق اوليفر كان الذي امضى أفضل فتراته الاحترافية مع بايرن ميونيخ (من 1994 الى 2008)، حارس مرمى فريق الأحلام، ومدرب الفريق البافاري السابق اوتمار هيتسفيلد المدير الفني لأفضل فريق في الدوري في السنوات الـ50 الاخيرة على حساب يوب هاينكيس الذي قاد بايرن ميونيخ الى الثلاثية التاريخية هذا الموسم.

