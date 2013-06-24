400 ألف جنيه غرامة اقتحام الجماهير للمباريات في مصر

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الاثنين، توقيع غرامة مالية على أندية الأهلي والزمالك والإسماعيلي والاتحاد السكندري بسبب دخول جماهير الفرق الأربعة الاستادات خلال مباريات الأسبوع الـ17 من مسابقة الدوري المحلي.

وقال عزمي مجاهد المتحدث الاعلامي باسم اتحاد الكرة المصري في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ): "إن الغرامة المالية تصل قيمتها إلى 400 ألف جنيه مصري على الأندية الأربعة".

وأضاف أنه تم تطبيق اللائحة المعمول بها في الاتحاد في مثل هذه الحالات، والاكتفاء بالغرامة المالية فقط دون خصم نقاط المباراة من الفريق صاحب الجمهور المتواجد في الاستاد، مشيرا إلى أن الجماهير لم تقتحم الاستادات ولكن الأمن هو من سمح لها بالدخول.

وأكد مجاهد أن قيمة الغرامة المالية ستزيد في الفترة المقبلة في حالة مواصلة الجماهير دخول الاستادات، رغم قرار إقامة مباريات مسابقة الدوري بدون جماهير، وبالتالي فإن مخالفة الجماهير لهذا القرار سيعرض أنديتها للغرامات المالية.