الثنيان لإدارتي الأهلي والاتحاد: أنا تحت تصرفكم

وضع قائد المنتخب السعودي، الفائز بكأس آسيا ٩٦ والقائد الأسبق للفريق الكروي بنادي الهلال يوسف الثنيان، نفسه تحت تصرف إدارتي الاتحاد والأهلي، للمساهمة في المباراة الخيرية التي ستجمعهما في ليلة وفاء رمضانية للاعب الاتحادي الراحل محمد الخليوي، الذي قضى نحبه قبل أسبوعين في جدة إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وقال الثنيان لـ"العربية نت": "أنا مستعد لتقديم أي شيء من شأنه المساعدة في إنجاح المباراة، أو المساهمة بما يعود بالنفع على الخليوي وأسرته".

وأضاف: "خبر رحيله بالنسبة لي، كان مفجعاً، فقد كان من خيرة الأصدقاء والرجال، ولم يحدث أن دخل في خصام مع أحد ولا نشبت مشكلة بينه وبين أحد زملائه اللاعبين، لأنه تمتع طوال مشواره الرياضي بأخلاق عالية داخل الملعب وخارجه".

وطالب عضو الجمعية العمومية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اتحاد اللعبة بتنشيط صندوق الوفاء المخصص للاعبين القدامى، وقال: "يجب على إدارة الاتحاد أن تجلب الموارد التي من شأنها زيادة غلة هذا الصندوق، وأن تجعله متاحا فعلياً لعلاج أزمات اللاعبين القدامى سواء المالية أو المرضية"، واستدرك: "وإن كان اتحاد القدم ليس له سلطة على هذا الصندوق، فإنني أتمنى منهم إنشاء صندوق مماثل مخصص للاعبي كرة القدم، على أن يكون صندوق الوفاء لكل الرياضيين في المملكة"، ودعا الثنيان الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير نواف بن فيصل إلى أن يضخ الحياة في صندوق الوفاء، "ليساعد فعلياً في إنقاذ المحتاجين من الرياضيين وأسرهم".

وختم المهاجم السعودي الذي اعتزل اللعب قبل ثمانية أعوام حديثه بالقول: "إدارة نادي الاتحاد كريمة ووفية، وأعرف جيداً أنها لن تترك أسرة اللاعب الذي خدم منتخب بلاده وناديه العميد سنوات، من دون أن تنهي كل الالتزامات المالية المتعلقة عليه، حتى لا تتكبد عائلته مسؤولية الوفاء بها".