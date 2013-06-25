الشباب.. يوافق رسمياً على انتقال الشمراني للهلال

وافقت إدارة الشباب رسمياً على انتقال المهاجم ناصر الشمراني إلى الهلال.. وأكدت إدارة الشباب أن اللاعب كشف عن رغبته بالانتقال الى الهلال بعد اجتماعه مع أمين عام النادي عبدالله القريني.

وكان الشمراني قد دخل في مشاكل عدة مع مدربه البلجيكي برودوم في الموسم الماضي؛ بسبب إبقائه أسيراً لدكة البدلاء في كثير من المباريات والتي كان أخرها نهائي الأبطال، عندما أشار اللاعب بحركات غريبة بيده تجاه مدربه، بعد دخوله وتسجيله هدفي فريقه في المباراة التي خسرها الشباب من نظيره الاتحاد 4-2.

وأعطت الإدارة الشبابية الضوء الأخضر للشمراني في إجراء الفحوصات الطبية الخاصة بنادي الهلال، على أن يحدد موعد بين إدارتي الناديين للتوقيع النهائي.

ولعب الشمراني "هداف الدوري السعودي أربع مرات" للشباب في فترتين، الأولى كانت عام 2006 حينما ارتدى شعاره معاراً من الوحدة قبل ان ينتقل نهائياً في موسم 2008، ونجح بالحصول على لقب هداف الدوري في أول موسم له مع الشباب برصيد 18 هدفاً وفي موسم 2009 مناصفة مع مهاجم الاتحاد بوشروان برصيد 12 هدفا، وفي موسم 2011 برصيد 11 هدفاً وفي موسم 2012 مناصفة مع مهاجم الاهلي فيكتور سيموس برصيد 21 هدفاً.

