تشلسي يضم كافاني مقابل 58 مليون يورو

توصل نادي تشلسي الإنجليزي لاتفاق مع نادي نابولي الإيطالي لضم مهاجمه الأوروغواياني إدينسون كافاني مقابل 58 مليون يورو، وذلك بحسب ما أذاعته محطة (راديو مارتي) الإيطالية اليوم، إذ تعتبر المحطة هي المحطة الرسمية لنادي نابولي الإيطالي والأوسع انتشارا في المدينة ذاتها.

وذكرت المحطة الإذاعية أن مصادر موثوقة في النادي الإيطالي أكدت موافقة نابولي على بيع عقد كافاني مقابل 58 مليون يورو، وذلك بعد موافقة المدير الفني الإسباني رافاييل بينيتز, لكن مالك النادي والمنتج السينمائي الإيطالي دي لاورينتس لن يوقع عقود اتمام الصفقة قبل أن يجلب مهاجما بديلا للماتادور الأوروغواياني .

وسيتقاضى اللاعب صاحب الـ 26 عاما 8,5 مليون يورو في الموسم الواحد مع النادي اللندني، بالإضافة إلى امتلاكه لكافة حقوق ملكية الصور خاصته.

يذكر أن اللاعب الاوروغواياني كافاني أثار إعجاب العديد من الأندية الأوروبية أبرزها مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، بالإضافة إلى تشلسي، بعد أن قدم موسما مبهرا مع نادي نابولي في الدوري الإيطالي، بالإضافة إلى تصدره قائمة هدافي الكالتشيو بـ 29 هدفا.

