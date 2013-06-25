تنفيذ "خرافي" لركلة جزاء بقدم لاعب "معتزل"

خطف المهاجم الدولي البرتغالي السابق لويس بوا مورتي الأبصار بتنفيذ خرافي لركلة جزاء خلال مباراة ودية جمعت فريقا باسم أصدقاء مواطنه الدولي السابق لويس فيغو، ضد فريق ديبورتيفو انزواتيغيي الفنزويلي، وفاز فيها الأول بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ونجح بوا مورتي بتسجيل الهدف بعد قيامه بخداع حارس مرمى الفريق المنافس وإسقاطه أرضاً دون أن يلمس الكرة، قبل أن يصوبها بذكاء في المرمى، منتزعاً اعجاب الجماهير التي تابعت المباراة الاستعراضية.

ونال مقطع الفيديو الذي يظهر فيه الهدف متابعة واسعة جداً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشوهد أكثر من مليون ونصف مرة عبر موقع "يوتيوب"، واعتبر البعض طريقة تسديد اللاعب البرتغالي المعتزل أغرب وربما أجمل وسيلة للتسجيل من ركلات الجزاء.

واعتزل بوا مورتي كرة القدم مطلع العام الحالي بعد رحلة حافلة دافع خلالها عن ألوان أندية أرسنال وساوثهامبتون وفولهام ووست هام وتشيسترفيلد في إنجلترا، كما احترف لبعض الوقت في جنوب إفريقيا، وقبل ذلك كله ترعرع في صفوف نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي.