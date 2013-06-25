تهنئة "رونالدو" لـ"ميسي" تُثير ضجة واسعة

أثارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية ضجة واسعة في الشارع الرياضي الإسباني، وذلك بعد أن ذكرت بأنّ مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، البرتغالي كريستيانو رونالدو قد أرسل رسالة تهنئة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هنأ فيها غريمه التقليدي، ومهاجم نادي برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، بذكرى يوم ميلاده الـ26.



ونشرت الصحيفة الكتالونية صورة مفبركة لمهاجم نادي ريال مدريد خدعت من خلالها جميع زوارها، بدا فيها اللاعب البرتغالي في الصورة مبتسماً، ورافعاً للافتة بيضاء كتب عليها عبارة: "يوم ميلاد سعيد يا ميسي، مازلت أنت اللاعب الأفضل في العالم".



وعلقت الصحيفة على الصورة المفبركة بالقول: "كريستيانو هنأ ميسي..قد يرى البعض أنّ هذا الأمر مستحيلاً، بحكم الصراع المحتدم بين أفضل مهاجمي العالم على لقب جائزة أفضل لاعب في العالم في السنوات الأخيرة، لكن هذا ما حصل يوم أمس".



لكن الصحيفة "الكتالونية"تداركت الموقف سريعاً حين أشارت إلى أنّ الصورة مزيّفة، وقد تم تلفيقها عبر برنامج الفوتوشوب، من جانب عشاق اللاعب الأفضل في العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي.



واحتفل "ميسي" بذكرى يوم ميلاده الـ26 برفقة عائلته في مدينة ميلانو الإيطالية، قبل أن يحل ضيفاً على حفل ضخم نُظم على شرف شركة دولتشي إي جابانا المتخصّصة في عالم الموضة و الأزياء.



وشارك الموقع الرسمي لنادي"برشلونة" الإسباني، ميسي فرحته، بالقول: "يحتفل اليوم ليونيل ميسي بعيد ميلاده الـ26، حيث أمضى نصف حياته في كنف نادي برشلونة، الذي انضم إلى أكاديميته عام 2000 وهو في ربيعه الـ13، قبل أن يبدأ صعوده الصاروخي إلى فريق الكبار الذي خاض معه أول مباراة في موسم 2003-2004".



وتلقى اللاعب الأفضل في العالم سيلاً من التهاني من شتى بقاع الكرة الأرضية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك".

