رسميا: أنشيلوتي المدير الفني الجديد لريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني رسميا عن تعاقده مع المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي لمدة ثلاثة مواسم مقبلة، وذلك في بيان له على موقعه الرسمي على الانترنت.

وأعلن النادي الملكي أنه سيقدم المدير الفني الجديد، اليوم الثلاثاء، في قلعة سانتياغو بيرنابيو، وذلك بعد استمرار المفاوضات لأكثر من ثلاثة أسابيع مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي, ويأتي تعاقد ريال مدريد مع المدير الفني الإيطالي، بعدما اقتنع ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان بالتخلي عنه وتعيين الفرنسي لوران بلان مديرا فنيا جديد لنادي حديقة الأمراء.

وتعاقد النادي الملكي مع كارلو أنشيلوتي كخليفة للبرتغالي جوزيه مورينهو الذي فشل في مهمته مع ريال مدريد سواء بالتتويج بالدوري الإسباني أو حصد البطولة الـ10 لدوري أبطال أوروبا في تاريخ النادي.

ودرب أنشيلوتي أندية يوفنتوس, ميلان, تشلسي، قبل أن يذهب الى النادي الباريسي, ويعتبر أنشيلوتي من المديرين الفنيين المتخصصين في بطولة دوري أبطال أوروبا، إذ قاد أنشيلوتي نادي ميلان الإيطالي لحصد بطولتين لدوري أبطال أوروبا عام 2003 و عام 2007.

