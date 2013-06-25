لوران بلان مدرباً لباريس سان جيرمان لمدة عامين

أعلن نادي باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم عن تعيين لوران بلان مدربا للفريق الأول خلفا للايطالي كارلو أنشيلوتي المتجه لريال مدريد الإسباني.



وتعاقد نادي العاصمة مع مدرب المنتخب الفرنسي السابق لسنتين، وسيبدأ عمله معه في أول يوليو المقبل.



وكانت شبكة "بي ان سبورت" التي تعود للمالك القطري للنادي أشارت، الجمعة الماضي، الى التوصل لاتفاق مع بلان لقيادة الفريق لسنتين.



وسيعقد مؤتمر صحافي للمدرب الجديد "في وقت قريب" بحسب ما ذكر النادي في بيان له.



وجاء إعلان سان جيرمان قبل قليل من إعلان ريال مدريد عن التعاقد مع أنشيلوتي لثلاثة مواسم.



وكان سان جيرمان حاول التعاقد مع الهولندي فرانك رايكارد بعد فشله بإقناع الايطالي فابيو كابيلو والهولندي الاخر غوس هيدينك أو البرتغالي اندري فياش-بواش، لكنه اصطدم أيضا برفض نجم أياكس وميلان الإيطالي السابق ما دفعه إلى صب اهتمامه على بلان.



وما سهل مهمة التعاقد، مع قلب دفاع مونبلييه ونابولي الإيطالي ونيم وسانت إتيان وأوكسير وبرشلونة الإسباني ومرسيليا وإنتر ميلان الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، أنه حر من أي ارتباط منذ تركه المنتخب الفرنسي بعد نهائيات كأس أوروبا 2012.

