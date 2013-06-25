وسائل إعلام: لاعبو إسبانيا شاركوا فتيات في حفل ماجن

نفى المنتخب الإسباني لكرة القدم أن يكون بعض لاعبي الفريق شاركوا في حفل ماجن مع خمس فتيات في فندق إقامة الفريق بمدينة ريسيفي البرازيلية بعد مباراة الفريق أمام أوروغواي في بطولة كأس القارات المقامة حاليا بالبرازيل والتي انتهت بفوز المنتخب الإسباني 2-1.

وذكر أنطونيو بوستيو المتحدث باسم الاتحاد الإسباني في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "إنه تقرير لا نريد حتى التعليق عليه. نتجاهله. نستنكر بشدة ما نشر بهذا الشأن".

وذكر موقع "غلوبوسبورتي" البرازيلي على الانترنت، نقلا عن بعض أفراد الأمن وعدد من العاملين بفندق "جولدن تيوليب" بمدينة ريسيفي، أن خمس فتيات انضممن إلى خمسة من لاعبي الفريق وأحد أعضاء الطاقم الفني للفريق في حفل بغرف اللاعبين.

وقبلها بأيام من نشر هذا التقرير، اشتكى بعض لاعبي المنتخب الإسباني من سرقة أموال من غرفهم بالفندق في ريسيفي وهو ما نفاه الفندق أمس الاثنين.

وأعلن الفندق في بيان إنه: "لم يتلق شكاوى من المنتخب الإسباني أو أي شخص آخر بشأن هذا الحادث. وعلى النقيض، تلقى الفندق إشادة وتهاني عديدة لما أولاه طاقم الخدمة من اهتمام هائل وإخلاص تام تجاه البعثة الأسبانية".

وصرحت فيرناندا بانونزيو المتحدثة باسم الفندق ، إلى (د.ب.أ) ، بأن الفندق ليس لديه ما يقوله بشأن هذه المسألة سوى ما جاء في البيان.

وأوضحت "إذا كان موقع "غلوبوسبورتي" تحدث إلى مصادر أخرى، فليس لدينا تعليق على هذا".

ولم تؤكد بانونزيو ما ذكره التقرير الصحافي عن أن الكاميرات الأمنية بالفندق سجلت دخول الفتيات إلى غرف اللاعبين.

ورغم النفي، أكدت شرطة ريسيفي أمس الاثنين أنها بدأت التحقيق في الواقعة رغم عدم تقدم أي شخص بشكوى رسمية تتعلق بهذه المسألة.

وحرصت الشرطة على زيارة الفندق واستجواب 27 شخصا من بينهم مدير الفندق، كما شاهدت تسجيلات الكاميرات وطالبت شرطة ريو دي جانيرو باستجواب عدد من أعضاء البعثة الإسبانية لأن الفريق ترك ريسيفي بالفعل، وفقا لما ذكره لويز أندري مدير شرطة العاصمة لموقع غلوبوسبورتي .

