"9" أندية سعودية تبقي على مدربيها للموسم الجديد

أبقت تسعة أندية سعودية على مدربيها استعدادا لانطلاق الموسم الكروي الجديد، في حين تعاقدت 5 منها مع مدربين جدد ومن مدارس مختلفة.



وأنهت الأندية السعودية تعاقداتها مع الأجهزة الفنية باستثناء فريق الرائد الذي ما زال يبحث عن مدرب لقيادته قبل انطلاقة تدريباته أواخر الشهر الجاري.



الأهلي يأتي في طليعة الفرق التي غيرت مدربها بتعاقده مع البرتغالي فيتور بيريرا خلفا للصربي أليكس، الذي لم يحقق معه الفريق أي إنجاز باستثناء تأهل الفريق للدور ربع النهائي في دوري أبطال آسيا.



وتعول إدارة الأهلي على بيريرا كثيرا، خصوصا وأنه مدرب حقق الكثير من الإنجازات مع فريق بورتو البرتغالي وكان آخرها الفوز ببطولة الدوري.



الهلال الذي اختفى عن الأنظار في الموسم الماضي، رغم فوزه بكأس ولي العهد واحتلاله وصافة الدوري كان ايضا في صدارة الفرق التي تعاقدت مع مدرب جديد، حيث أسند المهمة الى لاعبه الدولي السابق سامي الجابر بعقد يمتد لثلاث سنوات خلفا للكرواتي زلاتكو دالييتش.

