أنشيلوتي يعد جماهير الريال "بموسم من السعادة"



قدم نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم مديره الفني الجديد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، اليوم الأربعاء، إلى الجماهير ووسائل الإعلام، حيث وعد أنشيلوتي جماهير الفريق "بموسم من السعادة" للريال.

وقال أنشيلوتي (54 عاما) ، الذي تولى تدريب الفريق بعقد يمتد لثلاثة مواسم، "هذا الموسم سيكون موسما للسعادة في ريال مدريد.. إنه النادي الأبرز والأهم في العالم.. سندفع أنفسنا لتقديم أفضل عروض كروية".

وانتقل أنشيلوتي لتدريب الريال بعدما فسخ تعاقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي مؤخرا، بعد أن قاد الفريق في الموسم الماضي للفوز بلقب الدوري الفرنسي.

وحل أنشيلوتي في تدريب الريال مكان البرتغالي جوزيه مورينهو الذي عاد لتدريب تشلسي الإنجليزي بعد ثلاث سنوات مع الريال.

وذكرت تقارير إعلامية أن الريال اضطر لدفع أربعة ملايين يورو (2ر5 مليون دولار) إلى سان جيرمان كتعويض عن فسخ عقد أنشيلوتي الذي سيحصل على 4ر4 مليون يورو في الموسم.

وقال أنشيلوتي: "لدي شعور حماسي للغاية اليوم.. أشعر بسعادة طاغية لتواجدي هنا.. نريد أسلوبا رائعا وهجوميا في اللعب. سنقدم على طريقة اللعب التي تجعل المشجعين سعداء. لن يكون هذا سهلا. ولكنني أملك كل ما أريده هنا. أحظى بمساندة رئيس النادي وأعضاء الريال ومشجعي الفريق".