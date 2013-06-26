المولد.. "يقترب" من ارتداء شعار الهلال

أفادت أنباء إعلامية أن الدولي أسامه المولد مدافع الاتحاد طلب من إدارة ناديه فك الارتباط معه والسماح له بالانتقال بعد وصول العلاقة بينهما إلى طريق مسدود بسبب مطالبة اللاعب بمستحقاته المالية المتأخرة.

وأكد مصدر مسؤول بنادي الهلال لـ"العربية.نت" أن المولد قام بالاتصال بأحد أعضاء شرف النادي ونقل له رغبته باللعب في صفوف النادي العاصمي وهو ماقوبل بترحيب كبير من قبل الهلاليين لا سيما وأنهم سبق وأن فاوضوا اللاعب قبل ثلاثة أشهر بيد أن المفاوضات فشلت بسبب الخلاف الذي حصل بين نائب رئيس الاتحاد عادل جمجوم والمفاوض الهلالي عادل البطي.

وتؤكد مصادر "العربية.نت" أن الاتحاد لن يمانع في الموافقة على انتقال المولد للهلال في حال وصلهم عرض مناسب لقيمة اللاعب الفنية ويساهم في حل جزء من الالتزامات المالية التي تحاصر النادي في هذه الأيام.



وتسربت أنباء إعلامية في الايام الماضيه أفادت بوجود خلافات كبيرة بين المولد ورئيس الاتحاد محمد الفايز ساهمت في مطالبة اللاعب بالموافقة على انتقاله في فترة الانتقالات الصيفية.

