برشلونة ينتظر روني بـ"25" مليون جنيه

ينوي برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم استقدام المهاجم الدولي الإنجليزي واين روني من مانشستر يونايتد الصيف الحالي، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذي صن" الإنجليزية اليوم الأربعاء.



وكتبت الصحيفة إن روني (27 عاما) سيكلف النادي الكاتالوني 25 مليون جنيه، ويعتبر برشلونة خياره الأول في حال رحيله عن يونايتد الذي سيشرف عليه الموسم المقبل الاسكتلندي ديفيد مويز مدربه سابقا في إيفرتون، والذي سيخلف مواطنه أليكس فيرغوسون بعد 27 عاما أمضاها مع الشياطين الحمر.



وكان فيرغوسون قد ترك روني على مقاعد البدلاء في آخر مباراتين في الدوري، وذكر أن روني طلب منه الرحيل عن بطل الدوري الإنجليزي.



وأضافت الصحيفة أن روني مطارد من باريس سان جيرمان الفرنسي، وريال مدريد الإسباني، وتشلسي وأرسنال الإنجليزيين، وان الهداف من نوع المهاجمين الذين يحتاج اليهم برشلونة "فالدفاع يبدأ من المهاجمين في برشلونة، وروني يعمل بجهد أكثر من أي لاعب آخر".