رئيس بايرن: برشلونة الأفضل في العالم .. رغم السباعية

أشاد رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني، أولي هونيس، بنادي برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، معتبراً إياه النادي الأفضل في العالم، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده النادي عقب توقيع العقد مع المدرب الجديد للنادي بيب غوارديولا.

وأشار "هونيس" خلال المؤتمر الصحافي الحاشد الذي حضره عدد كبير من الصحافيين ومراسلي وسائل الإعلام الألمانية والأجنبية، بأنّ المدير الفني الجديد للفريق قد جعل من فريقه السابق "برشلونة" النادي الأفضل في العالم.

وأكّد رئيس بايرن ميونخ بأنّ الفريق الكتالوني قد عانى الأمرين الموسم الماضي مع رحيل "غوارديولا" خاصة خلال مباراتي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والتي خسرها الفريق الكتالوني أمام ناديه بسباعية نظيفة في إجمالي نتيجة لقاءي الدور المربع الذهبي لأمجد الكؤوس الأوروبية، بيّد أنّه لم يفقد بريقه وهيبته التي أوجدها "غوارديولا".

وأعرب رئيس النادي البافاري عن ثقته في قدرة بيب غوارديولا المدرب الجديد للفريق لمواصلة نتائج الجيدة للفريق، لافتاً إلى أنّه الرجل الأنسب لهذا المنصب.

واختتم "هونيس" حديثه قائلاً: "عندما توصّلنا لاتّفاق لم أصدّق أن غوارديولا سيدرّب الفريق الموسم المقبل إنه مدرّب كبير وفلسفته تتّفق مع ما نريد تحقيقه بالنادي".

يُذكر أن "بايرن ميونخ" قد أعلن عن تعاقده مع المدير الفني السابق لنادي برشلونة الإسباني قبل أشهر عدة، ليخلف المدرب السابق يوب هاينكس الذي انتهى عقده في 30 يونيو.

وسيُباشر المدرب الإسباني عمله مساء اليوم بأول مران للفريق، في ظل غياب لاعبين عدة لارتباطاتهم بمنافسات مع منتخبات بلادهم، ما سيتيح للمدير الفني الاسباني استدعاء لاعبين من قطاع الناشئين من أجل الوقوف على مستوياتهم.