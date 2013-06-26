زيدان مدرباً مساعداً لأنشيلوتي

عبر الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدرب الجديد لريال مدريد الإسباني عن "سعادته الكبيرة" لتدريب الفريق "الأكثر عراقة في العالم" مؤكدا بأن الفرنسي زين الدين زيدان سيكون من بين مساعديه.



وقال أنشيلوتي (54 عاما) في مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء، في ملعب سانتايغو برنابيو، إنه يريد تطوير "اللعب الاستعراضي" لريال: "أنا سعيد جدا أن أكون هنا. النادي الأكثر هيبة في العالم يجب أن يفوز ويمارس اللعب الاستعراضي".



وجلس إلى يمين أنشيلوتي نجم الفريق السابق زيدان (41 عاما) والمدير الرياضي منذ يوليو 2011، الذي تمنى الرئيس فلورنتينو بيريز في مايو الماضي أن "يقود المشروع الرياضي للنادي" في السنوات الأربع المقبلة.



وقال مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي السابق أنشيلوتي والذي حل بدلا من البرتغالي جوزيه مورينهو: "قرر زيدان أن يكون من بين المدربين وأنا سعيد للعمل إلى جانبه. سيكون مساعدا جيدا، بالإضافة إلى مساعدي الاعتيادي بول كليمان".