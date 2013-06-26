يورو 2016 تكشف النقاب عن شعارها

كشف منظمو بطولة كأس الأمم الأوروبية المقبلة (يورو 2016) لكرة القدم ، والمقرر إقامتها بفرنسا، اليوم الأربعاء، عن شعار البطولة الذي رسمت عليه كأس "هنري ديلوني" وتلون بألوان العلم الفرنسي (الأزرق والأبيض والأحمر).

وذكر الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا" أن تصميم هذا الشعار بالشكل الحالي جاء بعنوان "الاحتفال بفن كرة القدم" وأن وكالة "برانديا سنترال" البرتغالية هي من صممته كما سبق لها تصميم شعار يورو 2012 ببولندا وأوكرانيا.

وتقام نهائيات البطولة عام 2016 بمشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة (بدلا من 16 منتخبا) وتستضيفها عشر مدن فرنسية في الفترة من العاشر من يونيو إلى العاشر من يوليو 2016 .