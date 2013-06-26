"إنييستا" يُهاجم إدارة "برشلونة"

صبَّ صانع ألعاب فريق برشلونة الإسباني، الدولي الإسباني أندرياس إنييستا، جام غضبه على إدارة ناديه؛ وذلك على خلفية القرار الذي اتخذه مجلس إدارة النادي بالاستغناء عن مدرب اللياقة البدنية في الفريق "إيمیلي ريكارت".



وأبدى "إنييستا" امتعاضه من قرار إدارة "البلاوغرانا" بالاستغناء عن خدمات المدرب المتخصص أيضاً في علاج الإصابات التي يتعرض لها اللاعبون، واصفاً هذا القرار بالمُتسرع والخاطئ.



وأكّد متوسط ميدان الفريق الكتالوني بأن رحيل "ريكارت" عن الفريق يُشكل وضعية صعبة بالنسبة له، لاسيما وأنّ طبيب اللياقة البدنية قد ساعده بشكل كبير في التعافي من إصابته البالغة التي ألمت به على مستوى أوتار الركبة اليمنى قبيل انطلاق بطولة كأس العالم الأخيرة التي تُوج بلقبها المنتخب الإسباني.



وأشار لاعب منتخب "لافوريا روخا" إلى أنّه لم ينسَ جهوده التي بذلها لكي يجعله يتعافى بسرعة من الاصابة حتى يكون جاهزاً لبطولة كأس العالم، كما أنه لم يتناسَ الدعم النفسي الكبير الذي قدمه له خلال تلك الفترة الصعبة التي مر منها.



ويُعتبر "ريكارت" واحداً من أهم عناصر نجاح الجهاز الفني السابق للفريق الكتالوني بقيادة "بيب غوارديولا" الذي جلبه معه عقب توليه مهام الإدارة الفنية عام 2008، كما لعب دور كبير في تعافي لاعبين عدة خلال المواسم التي قضاها داخل جدران البارسا على رأس تلك الأسماء مهاجم المنتخب الإسباني دافيد فيّا، وزميله الراحل عن الفريق الفرنسي إيريك أبيدال.



وبحسب تقارير صحافية، فإن نادي بايرن ميونخ الألماني سيكون الوجهة المقبلة لمدرب اللياقة البدنية، حيث أبدى المدير الفني الجديد لنادي بايرن ميونيخ الألماني، الإسباني بيب غوارديولا، رغبة كبيرة في الاستعانة به بالجهاز الفني للفريق البافاري.