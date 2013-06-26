"شارابوفا" تُبهر الآلاف بمهاراتها الكروية

أبهرت لاعبة التنس الروسية، ماريا شارابوفا، الآلاف من عشاقها بمهاراتها الكروية الفائقة، بعد أن ظهرت مجدداً وهي تلعب كرة القدم بحرفية شديدة تحاكي تلك التي يتمتع بها كبار نجوم الساحرة المستديرة.



جاء ذلك خلال تدريباتها بالعاصمة الإنجليزية لندن؛ استعداداً لمواجهة البرتغالية ميشيل لارشر دي بريتو في الدور الثاني من بطولة ويمبلدون ثالث البطولات الأربع الكبرى.



وتفنّنت اللاعبة المصنفة الثالثة على مستوى التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات في مداعبة معشوقتها الثانية "كرة القدم"، بعد أن نجحت في استجماع كافة مهاراتها من خلال التلاعب بالكرة لمرات عدة دون أن تسقط أرضاً.



وتناقل هذا المقطع عددٌ كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، و"تويتر" على مدار الأيام الماضية، كما اتخذت وسائل الإعلام العالمية من ذلك المقطع مادة إعلامية لها.



وكانت "شارابوفا" قد صعدت إلى الدور الثاني من البطولة في فردي السيدات بعد أن تغلبت على الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش بمجموعتين مقابل لا شيء بواقع 7-6 و6-3، لتبدأ رحلتها نحو تحقيق البطولة، لتعويض خسارتها في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس أمام الأميركية سيرينا وليامز في وقت سابق من شهر (يونيو) الجاري.