اجتماع سري مرتقب بين مانشستر يوناتيد ورونالدو

كشفت صحيفة إنجليزية النقاب عن اجتماع سري سوف تعقده إدارة مانشستر يوناتيد بطل الدوري الإنجليزي خلال اليومين المقبلين مع البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الإسباني.

وقالت صحيفة "الدايلي ميل" الإنجليزية إن هذا الاجتماع الذي لم يعلن عن مكانه وتوقيته، وسيكون بمثابة حسم أمر اللاعب البرتغالي سواء بالبقاء في ريال مدريد أو الانتقال لمانشستر يوناتيد.

ويأتي الاعلان عن هذا الاجتماع بين مانشستر ورونالدو بعد يوم واحد من إعلان ريال مدريد تعاقده بشكل رسمي مع المدير الفني الايطالي كارلو انشيلوتي للاشراف على تدريبه في الموسم المقبل خلفا للبرتغالي جوزيه مورينهو.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد يعول كثيرا على أنشيلوتي باقناع رونالدو بالبقاء مع الفريق للاستفادة من خدماته، وعدم الانتقال لمانشستر يوناتيد الذي يحاول بكل السبل التعاقد معه.



وبحسب " الدايلي ميل" فإن مانشستر يوناتيد ورونالدو اتفقا على نفي أي شيء حول هذا الاجتماع بسبب حظر قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الاجتماع مباشرة بين أي لاعب يمتلك عقدا ساريا مع ناد ويلتقي ناديا آخر.

ويحاول مانشستر يوناتيد تحقيق حلمه وحلم جماهيره باستعادة كريستانو رونالدو للعب مجددا في صفوف الفريق في الموسم المقبل، حيث لم يدخر بطل الدوري الانجليزي أي جهد لتحقيق هدفه.

وقد يستفيد مانشستر يوناتيد من قرار رونالدو عدم التجديد مع ريال مدريد، خصوصا نيته الرحيل عن الفريق بعد موسم مخيب للآمال مع مواطنه مورينهو الذي رحل عن الفريق صوب تشلسي الانجليزي.

وكانت تقارير صحافية قد كشفت مؤخرا عن صفقة تبادلية بين مانشستر والريال تقضي بانتقال روني للثاني، على أن يعود رونالدو للأول، ولكن لم تؤكد أو تنفي أي مصادر من داخل الناديين هذه الصفقة.

يذكر أن رونالدو انتقل لريال مدريد عام 2009 قادماً من مانشستر يونايتد بصفقة هي الأعلى في تاريخ كرة القدم وصلت إلى (94) مليون يورو ، وبعقد يمتد حتى عام 2015, حيث تمكن من إحراز (204) أهداف خلال (199) مباراة.