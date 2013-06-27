البرازيل تبدد أحلام أوروغواي وتصعد لنهائي كأس القارات

أنقذ اللاعب باولينهو المنتخب البرازيلي لكرة القدم من كمين الوقت الإضافي وقاده إلى الفوز الثمين 2-1 على أوروغواي بضربة رأس رائعة في الوقت القاتل من مباراة الفريقين، اليوم الأربعاء في المربع الذهبي لبطولة كأس القارات المقامة حاليا بالبرازيل.

وحجز المنتخب البرازيلي مقعده في المباراة النهائية على استاد "ماراكانا" الأسطوري العريق في ريو دي جانيرو يوم الأحد المقبل.

ويلتقي المنتخب البرازيلي (راقصو السامبا) في النهائي مع الفائز من المباراة الأخرى بالمربع الذهبي والتي تجمع غدا الخميس بين منتخبي إسبانيا وإيطاليا.

وأنهى المنتخب البرازيلي الشوط الأول لصالحه بهدف سجله فريد في الدقيقة 41 وتعادل إدينسون كافاني لأوروغواي في الدقيقة 48 قبل أن تحسم رأس باولينهو اللقاء لصالح راقصي السامبا الذين حققوا فوزهم الرابع على التوالي في البطولة الحالية وأصبحوا على بعد خطوة واحدة من التتويج بلقب البطولة للمرة الثالثة على التوالي والرابعة في تاريخ البطولة.