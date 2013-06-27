النصر.. يجدد عقد "السهلاوي" ويرفض "هزازي"

وافق مهاجم النصر السعودي محمد السهلاوي على تجديد عقده مع ناديه لمدة ثلاثة مواسم، بعدما رفض العرض المقدم له من نادي الشباب والبالغ 3 ملايين ونصف مفضلاً البقاء مع ناديه.

وعلمت "العربية.نت" أن الأوروغوياني كارينيو مدرب الفريق رفض فكرة التعاقد مع مهاجم الاتحاد نايف هزازي بسبب وجود العديد من الخيارات الهجومية، بعد موافقة السهلاوي على التجديد ووجود المهاجمين البرازيلين ايلتون وايفرتون، بالإضافة إلى المهاجم حسن الراهب.



من جانب آخر أنهت إدارة النادي الملف الاستثماري بالاتفاق مع الشركة "الأم" زين للاتصالات، بالإضافة إلى شركتين أخريين لرعاية النادي لمدة خمس سنوات، وتشير المصادر إلى أن إجمالي رعاية النادي من قبل الشركات الثلاث سيصل الى 70 مليون ريال في السنه، بخلاف مكافآت الفوز بالبطولات.