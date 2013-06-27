الهلال يستعيد هرماش بعد انتهاء إعارته لتولوز الفرنسي

أعرب المدير الفني للهلال السعودي سامي الجابر، اليوم الخميس، عن رغبته في إبقاء المحترف المغربي الدولي عادل هرماش في صفوف الفريق في الموسم المقبل وذلك بعد انتهاء إعارته لنادي تولوز الفرنسي.

وأشار سامي الجابر خلال بيان رسمي صدر اليوم أن الهلال توصل لاتفاق مع هرماش بالعودة مجددا للفريق الذي خاض معه موسمين متتاليين، قبل أن يتم إعارته إلى تولوز الفرنسي العام الماضي.

وكشف نجم المنتخب المغربي لكرة القدم عن سعادته بالعودة للهلال واللعب لصالحه مجددا، موضحا أنه سيلتحق بالفريق بمعسكره في النمسا غدا الجمعة.

وانضم للهلال قبل يومين الإكوادوري اليساندرو كاستيللو، حيث خضع إلى فحوصات طبية تجاوزها بنجاح، وينتظر المسؤولون في النادي إتمام صفقتين مع لاعبين أجنبيين آخرين في الدفاع والوسط ومن المتوقع الكشف عنهما خلال اليومين المقبلين.