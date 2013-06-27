بواش: يؤلمني أن أشاهد بيريرا يدرب أهلي جدة

لم يبد المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبيرز الإنجليزي اندريه فيلاش بواش سعادة برحيل مساعده السابق البرتغالي فيتور بيريرا إلى النادي الأهلي السعودي، وقال في حديث مطول لصحيفة 360 البرتغالية: "في أربع سنوات تعاقب ثلاثة مدربين على فريق بورتو، التغيير يحدث دائما، ولكن ذلك لم يغير في سلسلة الانتصارات، يؤلمني أن أشاهد مدربا مثل فيتور بيريرا متعود على الانتصارات ويغادر، ولكنه لم يكن ليسمع ما يقال له".

ومضى بواش الذي يعد أصغر مدرب يحقق بطولة أوروبية بعمر الـ33 عاما في الحديث عن رحيل خلفه في الدكة التدريبية للفريق البرتغالي، وقال: "أحترم قرار بيريرا، إذا كان يعتقد أنه قرار جيد، لست وحدي من ينتقد رحيله، ولكن الكثيرين انتقدوا ذهابي إلى تشلسي، الانتصارات اللاحقة هي التي تحكم على نجاح التجربة، أما إذا كان سعيدا بقراره فإنه لا يحق لي أن أناقشه فيه".



وتولى بواش تدريب بورتو عام 2010 محققا معه لقب كأس البرتغال، ولقب الدوري الأوروبي، قبل أن ينتقل إلى تدريب تشلسي الإنجليزي الذي أقاله بعد مضي ثلثي موسمه الأول معه، ليتولى بعد ذلك تدريب توتنهام هوتسبيرز في يوليو 2012.



وكان بيريرا أمضى عقدا يتولى بموجبه تدريب النادي الأهلي لموسمين مقابل ثلاثة ملايين يورو سنويا، وشهد توقيعه للفريق السعودي موجة استغراب كبيرة، عقب أنباء سرت عن نية عدد من كبار أندية القارة العجوز في ضمه.