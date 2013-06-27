جماهير يوفنتوس غاضبة بسبب منح رقم "الملك" لـ"تيفيز"

سيطرت حالة من الغضب والاستياء على الكثير من جماهير يوفنتوس بسبب منح إدارة النادي الرقم "10" للاعب الفريق الجديد الأرجنتيني كارلوس تيفيز، الذي انتقل لـ"السيدة العجوز" قادماً من مانشستر سيتي في عقد يمتد لثلاث سنوات.

واستخدم عدد من مشجعي يوفنتوس مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن رفضهم لمنح رقم "10" الذي أصبح مرتبطاً بنجم الفريق السابق إليساندرو دل بيرو، لتيفيز، وأكدوا أن هذا الرقم لا يجب منحه لأي لاعب.

وظهر تيفيز إلى جانب رئيس النادي أندريا إنيلي، حاملاً قميص بطل إيطاليا، قبل أن يتحدث اللاعب المشاغب مؤكداً أنه فخور بارتداء رقم العظماء في يوفنتوس، ويشعر بمزيد من المسؤولية في تجربته الجديدة ويتمنى مساعدة الفريق في الحفاظ على لقب "الكالتشيو" والتتويج بدوري الأبطال.

لكن ذلك لم يمنع جماهير يوفنتوس من التعبير عن غضبها بسبب عدم حجب إدارة النادي لهذا الرقم تقديراً ووفاءً لدل بيرو، الذي غادر النادي السنة الماضية، بعد 19 عاماً، تحوّل خلالها إلى "أيقونة" للنادي الإيطالي العريق وجماهيره الغفيرة.

وطالب بعض المشجعين الإدارة بالحذو حذو نادي ميلان، الذي حجب رقم "3" ومنع أي لاعب من ارتدائه تقديراً لأسطورة الفريق باولو مالديني، مؤكدين أن النادي لم يحترم تاريخ وعطاء دل بيرو، بدءاً من تخليه عن اللاعب، ووصولاً إلى منح رقمه لتيفيز.

ويحمل دل بيرو الرقم القياسي كأكثر اللاعبين خوضاً للمباريات مع يوفنتوس على مدى تاريخه (678 مباراة)، وكذلك لقب أفضل هداف في تاريخ النادي (286 هدفاً) في جميع المسابقات.

وكان دل بيرو نفسه أعلن في وقت سابق رفضه لحجب الرقم "10"، وقال إنه سيكون سعيداً لو حصل أحد اللاعبين الشباب من أبناء النادي على نفس الرقم، وشق طريقه كما فعل هو مع الفريق، محققاً حلماً لطالما كان يراوده حينما كان طفلاً.

ويرتبط الرقم "10" في يوفنتوس بالعديد من اللاعبين العظماء؛ فبخلاف دل بيرو سبق للنجم الفرنسي ميشيل بلاتيني أن ارتداه حينما دافع عن ألوان الفريق بين عامي 1982 و1987، وقبله النجم الإيرلندي ليام برادي، ومن ثم الدولي الإيطالي روبيرتو باجيو، بيد أن دل بيرو يظل هو الأعظم على الإطلاق بين هؤلاء.