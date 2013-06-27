رسميا: تيفيز ينتقل من مانشستر ستي إلى يوفنتوس

أكد ناديا مانشستر سيتي الانجليزي ويوفنتوس الايطالي انتقال المهاجم الارجنتيني الدولي كارلوس تيفيز من الاول الى الثاني لمدة ثلاث سنوات، في صفقة قد تصل قيمتها الى 12 مليون جنيه استرليني (حوالي 16 مليون يورو).



وكتب النادي الانجليزي على موقعه الرسمي: "بعد 148 مباراة و73 هدفا لسيتي، قبل تيفيز التعاقد مع بطل ايطاليا لثلاث سنوات".



واكد يوفنتوس ان تيفيز (29 عاما) سيرتدي القميص الرقم 10 بعقد لغاية 30 يونيو 2016.



وقال تيفيز في مؤتمره الصحافي الاول، اليوم الخميس، في تورينو: "مع يوفنتوس أشعر بضرورة الفوز بالسكوديتو (لقب الدوري الايطالي). ومثل الجميع احلم بلقب دوري الابطال".



وذكرت تقارير ان سيتي وافق على انتقال تيفيز مقابل 10 ملايين جنيه (حوالي 14500 مليون يورو) قد ترتفع الى مليوني جنيه إضافيين بحسب نتائج تيفيز في صفوف السيدة العجوز.



وكان تيفيز انضم الى سيتي قادما من جاره يونايتد عام 2009 واحرز في صفوفه الكأس المحلية وبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، لكن علاقته مع المدرب السابق الايطالي روبرتو مانشيني توترت كثيرا عام 2011 عندما غرم تيفيز وأوقف إثر حادثة بين الشخصين خلال مباراة الفريق ضد بايرن ميونيخ في دوري ابطال اوروبا في سبتمبر عام 2011.



واستهل تيفيز مشواره في انجلترا مع وست هام في موسم 2006-2007، فأصبح بطلا عندما سجل هدف البقاء في الدوري الممتاز.

وأحرز دوري ابطال اوروبا مع مانشستر يونايتد عام 2008، ولقب الدوري المحلي 3 مرات مع فريقي مانشستر وكأس انجلترا 2011.