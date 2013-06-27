"نصري" .. مهدد "بفقد" مركزه الأساسي في مانشستر سيتي

اعترف الدولي الفرنسي سمير نصري لاعب وسط مانشستر سيتي، وصيف بطل الدوري الإنجليزي بأنه رفض في عام 2011 فكرة انضمامه لنادي مانشستر يوناتيد، حينما قرر الرحيل عن أرسنال باتجاه مانشستر سيتي.

وأوضح نصري في تصريحات تلفزيونية لشبكة "سكاي سبورت" الإنجليزية أنه رفض الانضمام لليوناتيد، وقرر اللعب مع السيتي باعتباره نادي المستقبل.

ويبدو أن نصري سوف يدفع ثمن قرار لعبه للسيتي، خصوصا بعدما تعاقد السيتي مع الإسباني خيسوس نافاس الذي قد يكلفه مركزه الأساسي في تشكيلة الفريق.

إلا أن نصري أكد بأنه سوف يعمل بكل قوة على حجز مكانه في الفريق، موضحا أن التحدي والمنافسة ستجعله ونافاس الأفضل.

وعبر نصري عن طموحاته خلال الموسم المقبل، مؤكدا قناعته على تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مجددا تحت قيادة بيليغريني.

وكان التشيلي مانويل بيليغريني المدير الفني الجديد لمانشستر سيتي قد أعلن في وقت سابق أنه لن يستغنى عن نصري، بل سيمنحه الفرصة في الموسم المقبل على الرغم من التعاقد مع نافاس.

واعتبر بيليغريني أن نصري سوف يكون مستقبله مع الفريق، موضحا أنه أخبر ادارة مانشستر سيتي بذلك.

وسرت الكثير من الشائعات عن إمكانية رحيل نصري عن مانشستر سيتي بعد التعاقد مع نافاس، قبل أن يخرج بيليغريني ويعلن تمسكه بنصري.

يذكر أن نصري عانى بشكل كبير في الموسمين الماضيين من هبوط مستواه، بسبب العديد من المشكلات التي واجهته مع مدرب الفريق السابق روبرتو مانشيني.