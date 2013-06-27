هل يتحقق المستحيل.. وينتقل "ميسي" لريال مدريد؟!

عاد رئيس نادي ريال مدريد الإسباني فلورنتيتو بيريز مرة أخرى للحديث عن رغبته في التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مستغلاً تصريح لاعب برشلونة السابق، الدولي الهولندي يوهان كرويف، الذي طالب إدارة النادي الكاتلوني ببيع أفضل لاعب في العالم، بعد ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا مؤخراً.

ولم يخف بيريز رغبته في ضم ميسي لريال مدريد، وقال في تصريحات نقلتها صحف إسبانية، إنه يتمنى رؤية اللاعب الأرجنتيني في صفوف الريال، مضيفاً: "إذا أراد برشلونة بيع ميسي ينبغي عليه الاتصال بنا".

وجاءت تصريحات بيريز بعد أيام من دعوة مثيرة للجدل أطلقها يوهان كرويف، وحث فيها إدارة برشلونة على بيع ميسي تجنباً لوقوع أي صدام مع البرازيلي نيمار الذي ضمه النادي مؤخراً من نادي سانتوس.

وحرص رئيس ريال مدريد على التقاط الفرصة والإعلان مجدداً عن حلمه رؤية ميسي مرتدياً القميص الأبيض، رغم إدراكه أن ذلك قد يكون مستحيلاً، نظراً للحالة الخاصة التي تميّز ارتباط ميسي ببرشلونة.

وكان بيريز تخلى قبل أسابيع عدة فقط عن دبلوماسيته المعهودة وقال إنه شديد الإعجاب بميسي ويتمنى جلبه لـ"الميرنغي"، مشيراً إلى أنه لن يتردد في العمل على ضمه إذا كان متاحاً.

وأثارت تصريحات كرويف بشأن ميسي موجة من ردود الفعل في الصحافة الإسبانية وبين جماهير برشلونة، إذ سخرت الصحف الكاتلونية منها وأكدت أتها تفتقد للمنطق، كما ثارت ثائرة مشجعي "البلاوغرانا" ضد نجم الفريق السابق، وسط اتهامات له بالسعي لزعزعزة الاستقرار داخل الفريق.

وعلى الطرف الآخر لم ينكر الكثير من الصحافيين المقربين من ريال مدريد، وكذلك مشجعو النادي أملهم بأن تتحقق "المعجزة" ويصبح ميسي مدريدياً، بيد أن الجميع اتفق على استحالة ذلك.